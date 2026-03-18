Real Madrid, PSG, Marseille : qui construit sur le long terme ?

Le facteur est passé ! La lettre hebdomadaire du CIES, l’observatoire du football, de cette semaine (la 538 e , ils tiennent à le préciser) est à propos des effectifs orientés vers le long terme. Ce classement est basé sur quatre indicateurs : le nombre de joueurs utilisés en championnat lors des trois dernières années, la permanence moyenne de ces joueurs, la durée moyenne de contrat qu’il leur reste et leur âge moyen au moment de leur recrutement. Ça fait beaucoup de « moyennes » pour un classement qui, lui, nous montre qui sont au top des projets long terme.

En haut du classement, on retrouve le Real Madrid . Notamment parce que les Merengues ont un effectif stable, dont le roster ne bouge pas tous les étés. Tout le contraire du club paraguayen du Club Rubio Ñú qui, en trois ans, a utilisé 117 joueurs. Il y a 10 ans, ce n’était déjà pas fameux……

EA pour SOFOOT.com