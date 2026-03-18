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Un ancien international espoir français convoqué avec la Côte d'Ivoire
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 17:53

Un ancien international espoir français convoqué avec la Côte d'Ivoire

Un ancien international espoir français convoqué avec la Côte d'Ivoire

Le coup du marteau plus fort que tout. Elye Wahi est appelé pour la première fois dans la liste des convoqués par la Côte d’Ivoire. Le natif de Suresnes avait joué de nombreux matchs en espoirs avec les jeunes Français , mais après avoir fait les démarches pour obtenir la nationalité ivoirienne, le Niçois débarque au pays des pachydermes.

🚨 OFFICIEL : La 𝙇𝙄𝙎𝙏𝙀 de la Côte d’Ivoire 🇨🇮 pour affronter la Corée du Sud 🇰🇷 et l’Écosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ! 🌍⚔️ pic.twitter.com/bShdxX4evS…

AR pour SOFOOT.com

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