Un ancien international espoir français convoqué avec la Côte d'Ivoire
Le coup du marteau plus fort que tout. Elye Wahi est appelé pour la première fois dans la liste des convoqués par la Côte d’Ivoire. Le natif de Suresnes avait joué de nombreux matchs en espoirs avec les jeunes Français , mais après avoir fait les démarches pour obtenir la nationalité ivoirienne, le Niçois débarque au pays des pachydermes.
🚨 OFFICIEL : La 𝙇𝙄𝙎𝙏𝙀 de la Côte d’Ivoire 🇨🇮 pour affronter la Corée du Sud 🇰🇷 et l’Écosse 🏴 ! 🌍⚔️ pic.twitter.com/bShdxX4evS…
AR pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer