Real Madrid-OM : un absent en défense à Marseille
De la casse aussi à l’OL.
Mardi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid et marquer son retour en Ligue des champions. Un défi de taille pour les Phocéens, qui devront faire sans Nayef Aguerd, absent de l’entraînement ce lundi et officiellement forfait selon RMC.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer