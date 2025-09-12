Real Madrid-OM classé à haut risque
Alerte sur les tacles de Leonardo Balerdi.
Ce mardi (21 heures) l’Olympique de Marseille se déplace à Santiago Bernabéu pour défier le Real Madrid en première journée de Ligue des champions. Une rencontre classée à haut risque par le ministère de l’Intérieur espagnol . Les autorités n’ont cependant pas précisé le motif de classement. L’OM devrait compter sur quelques milliers de supporters à Madrid, encadrés donc par un sérieux dispositif de sécurité. Le dernier déplacement marseillais dans la capitale espagnole remonte au 8 décembre 2009 (défaite 3-1), sans débordement majeur à signaler.…
AB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
