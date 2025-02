information fournie par So Foot • 17/02/2025 à 00:27

Real Madrid : au flop l'arbitre ?

Fautes non sifflées sur Kylian Mbappé, cartons adverses oubliés, penalties concédés inexistants… Et maintenant, expulsion de Jude Bellingham contestée lors de la 24e journée de Liga contre Osasuna : depuis quelques semaines, le Real Madrid s'en prend allègrement à l'arbitrage.

Tout a vraiment commencé, ou presque, par un tacle dangereux de Carlos Romero sur Kylian Mbappé lors de la défaite surprise du Real Madrid sur le terrain de l’Espanyol Barcelone (seul but du match inscrit par… Romero, qui n’avait écopé que d’un carton jaune). Dès lors, le club espagnol s’est senti lésé et l’a fait comprendre dans une violente lettre adressée à la fédération où est évoqué un arbitrage « complètement discrédité » ainsi qu’un système « corrompu de l’intérieur ». Le début d’une bagarre contre les hommes au sifflet, une vraie, qui ne fait que s’accentuer depuis cet épisode.

Romero received a yellow card for this tackle on Mbappé. pic.twitter.com/qmXZ8nZe3T…

Par Florian Cadu pour SOFOOT.com