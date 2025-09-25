Réactions après la condamnation de Sarkozy à 5 ans de prison

L'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné jeudi à cinq ans de prison après avoir été jugé coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne électorale de 2007.

La peine étant assortie d'une exécution provisoire, Nicolas Sarkozy devrait donc être incarcéré d'ici un mois, même s'il fait appel de ce jugement.

Il a en revanche été relaxé des accusations de recel de détournement de fonds publics, de corruption passive et d'infractions au code électoral.

Voici les principales réactions après sa condamnation :

MARINE LE PEN, PRÉSIDENTE DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL (RN) À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, SUR X

"Au-delà de la personne de l’ancien Président Nicolas Sarkozy, la négation du double degré de juridiction par la voie de la généralisation de l’exécution provisoire par certaines juridictions représente un grand danger, au regard des grands principes de notre droit, au premier rang desquels se trouve la présomption d’innocence."

MANUEL BOMPARD, COORDINATEUR DE LA FRANCE INSOUMISE (LFI), SUR X :

"Les faits reprochés à Nicolas Sarkozy sont extrêmement graves. J'espère que ceux qui l'ont défendu comme Monsieur Retailleau accepteront la décision. La France des honnêtes gens doit commencer par les membres de son parti."

EDWY PLENEL, COFONDATEUR DE MEDIAPART, SUR X :

"Un ex-président et deux anciens ministres, ses plus proches collaborateurs, condamnés pour association de malfaiteurs. Un tribunal confirme la gravité du scandale libyen. Sans Fabrice Arfi, Karl Laske et Mediapart, il n'aurait jamais été révélé."

(Compilé par Kate Entringer)