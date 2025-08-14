Raymond Domenech va participer à l'émission Les Traîtres
Enfin un titre en vue pour Raymond ?
Alors que la cinquième saison de l’émission Les Traîtres doit reprendre le 2 septembre prochain, M6 vient de dévoiler les candidats qui s’affronteront lors de cette nouvelle édition. Au milieu des 16 candidats désignés dont Camille Cerf, Marlène Schiappa ou encore Helena Noguerra, Raymond Domenech va tenter de succéder à Adil Rami , vainqueur de la dernière saison.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
