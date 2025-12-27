Rayan Cherki avoue ne pas avoir écouté les consignes de Pep Guardiola

La tactique ? C’est pour les nazes.

Rayan Cherki continue à briller avec Manchester City . Ce samedi, l’ancien Lyonnais a encore fait parler la poudre en trouvant le chemin des filets et en distillant une passe décisive à Tijjani Reijnders pour permettre aux Cityzens de venir à bout de Nottingham Forest (1-2). Après la rencontre, le petit crack est revenu sur sa nouvelle prestation aboutie, reconnaissant même qu’il avait fait un petit écart aux demandes de Pep Guardiola pour le bien de l’équipe : « J’ai préféré ma passe décisive (à mon but). Je n’ai pas trop écouté les consignes du coach (sourire) , il avait envie que je reste excentré, mais j’ai senti qu’il fallait aller dans l’axe. C’était le bon moment et j’ai réussi à délivrer une belle passe pour Tijjani (Reijnders), qui a mis un beau but. » …

FL pour SOFOOT.com