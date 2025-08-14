Rayan Cherki a un nouveau numéro
« Entrez votre code de carte bleue. »
Grandiose à Lyon, exceptionnel contre l’Espagne en Ligue des nations, Rayan Cherki a tout pour faire battre nos petits cœurs. Déjà que le maillot noir de Manchester City était un petit bijou mais alors avec le flocage de Cherki dans le dos et son nouveau numéro……
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
