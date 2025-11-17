 Aller au contenu principal
Raúl Jiménez regrette le comportement des supporters mexicains
information fournie par So Foot 17/11/2025 à 11:37

Raúl Jiménez regrette le comportement des supporters mexicains

Raúl Jiménez regrette le comportement des supporters mexicains

Rien de mieux pour faire râler Raúl.

Qualifié d’office en tant que pays hôte du prochain mondial, le Mexique peine pourtant à trouver un équilibre . Malgré une récente victoire en Gold Cup l’été dernier, la sélection de Javier Aguirre Onaindia n’a plus connu la victoire sur ses cinq dernières rencontres en match amical, affichant un bilan d’une défaite et quatre nuls.

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
