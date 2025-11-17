Raúl Jiménez regrette le comportement des supporters mexicains
Rien de mieux pour faire râler Raúl.
Qualifié d’office en tant que pays hôte du prochain mondial, le Mexique peine pourtant à trouver un équilibre . Malgré une récente victoire en Gold Cup l’été dernier, la sélection de Javier Aguirre Onaindia n’a plus connu la victoire sur ses cinq dernières rencontres en match amical, affichant un bilan d’une défaite et quatre nuls. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer