Raúl Jiménez égale un record de Yaya Touré
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 14:23

Il y a pire, comme comparaison.

Lundi, lorsque Raúl Jiménez a inscrit le but de la victoire sur penalty face à Nottingham Forest (1-0), l’attaquant de Fulham n’a pas seulement offert les trois points à son club, mais il a aussi égalé un record en Premier League, jusqu’ici détenu par le seul Yaya Touré : celui du plus grand nombre de penaltys transformés sans en rater un seul. Les deux joueurs affichent un bilan de onze penaltys tentés pour onze marqués – avec Wolverhampton et Fulham pour le Portugais, et avec Manchester City pour l’Ivoirien. « C’est un excellent tireur de penaltys » , a évidemment salué son entraîneur Marco Silva après la partie. À noter qu’à la troisième place de ce classement figure Dimitar Berbatov (neuf penaltys), également passé par les Cottagers entre 2012 et 2014.…

JE pour SOFOOT.com

