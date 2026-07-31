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Encore une critique de poids envers Gianni Infantino
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 21:09
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Encore une critique de poids envers Gianni Infantino

Encore une critique de poids envers Gianni Infantino

Dans la même équipe, mais pas dans le même esprit. Critiqué de toutes parts pour son projet de vendre la Coupe du monde, entre autres, Gianni Infantino a vu un membre de sa bande le tacler dans un communiqué publié sur Associated Press. Son nom ? Kevin Lamour. Son poste ? Directeur général et numéro trois… de la Fifa !

« Ce projet ne doit pas aboutir »

« Il s’agit du projet d’une seule personne , a ainsi exposé le Français. Non seulement ce projet ne doit pas aboutir, mais le moment est venu pour les dirigeants politiques du football de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions. S i cela signifie que je perds mon emploi, qu’il en soit ainsi. »

FC pour SOFOOT.com

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