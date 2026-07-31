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Amical : le joli triplé de Bahmed Deuff
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 20:45
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Amical : le joli triplé de Bahmed Deuff

Amical : le joli triplé de Bahmed Deuff

Nantes 5-1 Al-Wakrah

Buts : Deuff (42 e , 46 e et 70 e ), Corredor (73 e ) et El-Khatib CSC (90 e ) pour Nantes // Berkane (9 e ) pour Al-Wakrah

Ce n’est qu’un amical, mais ça fait toujours plaisir. Lors de la large victoire de Nantes contre Al-Wakrah, durant laquelle les Canaris ont concédé l’ouverture du score de Redouane Berkane, Bahmed Deuff a montré qu’il était (déjà) en forme en inscrivant un joli triplé .…

FC pour SOFOOT.com

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