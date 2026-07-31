Amical : le joli triplé de Bahmed Deuff
Nantes 5-1 Al-Wakrah
Buts : Deuff (42 e , 46 e et 70 e ), Corredor (73 e ) et El-Khatib CSC (90 e ) pour Nantes // Berkane (9 e ) pour Al-Wakrah
Ce n’est qu’un amical, mais ça fait toujours plaisir. Lors de la large victoire de Nantes contre Al-Wakrah, durant laquelle les Canaris ont concédé l’ouverture du score de Redouane Berkane, Bahmed Deuff a montré qu’il était (déjà) en forme en inscrivant un joli triplé .…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer