RATP: Jean Bassères assurera l'intérim après le départ de Jean Castex à la SNCF

Jean Bassères lorsqu'il était administrateur provisoire de Sciences Po, Paris, le 2 mai 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Jean Bassères, haut fonctionnaire et ancien dirigeant de Pôle emploi, va assurer l'intérim au poste de PDG de la RATP, laissé vacant par Jean Castex désormais aux commandes de la SNCF.

Âgé de 65 ans, le nouveau dirigeant du groupe de transports publics prendra ses fonctions à compter du 3 novembre, selon un arrêté des ministères de l'Economie et des Transports publié vendredi au Journal officiel.

Membre du conseil d'administration de la RATP depuis mars 2024, cet inspecteur des Finances a dirigé Pôle Emploi (désormais rebaptisé France Travail) de 2011 à 2023.

Ancien élève de l'Ecole nationale d'administration et diplômé de Sciences Po Paris, Jean Bassères a également assuré la direction de ce dernier comme administrateur provisoire, nommé par le gouvernement entre mars et septembre 2024, après la démission de l'ancien directeur Mathias Vicherat.

Ce haut fonctionnaire originaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et père de trois enfants, a fait ses armes dans des cabinets ministériels socialistes.