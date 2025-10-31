 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RATP: Jean Bassères assurera l'intérim après le départ de Jean Castex à la SNCF
information fournie par AFP 31/10/2025 à 08:41

Jean Bassères lorsqu'il était administrateur provisoire de Sciences Po, Paris, le 2 mai 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Jean Bassères lorsqu'il était administrateur provisoire de Sciences Po, Paris, le 2 mai 2024 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Jean Bassères, haut fonctionnaire et ancien dirigeant de Pôle emploi, va assurer l'intérim au poste de PDG de la RATP, laissé vacant par Jean Castex désormais aux commandes de la SNCF.

Âgé de 65 ans, le nouveau dirigeant du groupe de transports publics prendra ses fonctions à compter du 3 novembre, selon un arrêté des ministères de l'Economie et des Transports publié vendredi au Journal officiel.

Membre du conseil d'administration de la RATP depuis mars 2024, cet inspecteur des Finances a dirigé Pôle Emploi (désormais rebaptisé France Travail) de 2011 à 2023.

Ancien élève de l'Ecole nationale d'administration et diplômé de Sciences Po Paris, Jean Bassères a également assuré la direction de ce dernier comme administrateur provisoire, nommé par le gouvernement entre mars et septembre 2024, après la démission de l'ancien directeur Mathias Vicherat.

Ce haut fonctionnaire originaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et père de trois enfants, a fait ses armes dans des cabinets ministériels socialistes.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Faure, Premier secrétaire du parti socialiste à l'Assemblée nationale, Paris, le 31 octobre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Pour Faure (PS), l'accord franco-algérien de 1968 a "encore du sens"
    information fournie par AFP 31.10.2025 09:55 

    Le Premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure a estimé vendredi que l'accord de 1968 régissant l'immigration des Algériens en France avait "encore du sens" et qu'il ne fallait "pas le changer", au lendemain du vote d'une résolution du RN à l'Assemblée ... Lire la suite

  • "Victoire historique", "refoulé colonial" : la presse réagit au vote de la résolution du RN
    "Victoire historique", "refoulé colonial" : la presse réagit au vote de la résolution du RN
    information fournie par France 24 31.10.2025 09:47 

    À la Une de la presse, vendredi : les vives réactions dans la presse française après le vote d'une résolution du RN sur l'accord franco-algérien de 1968 ; aux États-Unis, des réactions aussi intenses à l'annonce de Donald Trump de vouloir reprendre les essais nucléaires ... Lire la suite

  • e géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein, décrié pour ses pratiques, ouvrira mercredi son tout premier magasin physique pérenne au monde, au BHV de Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    Shein ouvrira mercredi son magasin au BHV à Paris
    information fournie par AFP 31.10.2025 09:46 

    Le géant asiatique de la mode ultra-éphémère Shein, décrié pour ses pratiques, ouvrira mercredi son tout premier magasin physique pérenne au monde, au BHV de Paris, a annoncé vendredi sur Instagram la Société des grands magasins (SGM), propriétaire du BHV. C'est ... Lire la suite

  • DBV (Crédit: / DBV Technologies)
    DBV Technologies : nomination provisoire d'une nouvelle administratrice
    information fournie par AOF 31.10.2025 09:31 

    (AOF) - DBV Technologies a annoncé la nomination provisoire d’une nouvelle administratrice indépendante, le docteur Philina Lee, au sein de son conseil d’administration. Cette nomination est effective depuis le 30 octobre. Le docteur Lee remplacera Daniel Soland, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank