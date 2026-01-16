 Aller au contenu principal
Raspadori retourne en Italie après cinq petits mois à l'Atlético
16/01/2026

Raspadori retourne en Italie après cinq petits mois à l'Atlético

Raspadori retourne en Italie après cinq petits mois à l'Atlético

Juste avant la fin de la garantie. Jeudi soir, l’Atalanta Bergame a officiellement annoncé le recrutement de l’attaquant Giacomo Raspadori . Ainsi, à peine cinq mois après son arrivée en provenance de Naples, le joueur de 25 ans quitte déjà l’Atlético de Madrid. Comme lors de son transfert vers la capitale espagnole l’été dernier, un montant de 22 millions d’euros devrait être versé pour l’Italien . Un million d’euros de bonus pour s’y ajouter.

Une collaboration décevante sur le plan sportif

Les Rojiblancos parviennent ainsi à mettre fin au malentendu Raspadori sans perte financière. Sur le plan sportif, l’Italien ne s’est jamais réellement imposé à Madrid. Lors de ses 12 apparitions en Liga, il n’a inscrit aucun but . Il faut toutefois préciser qu’avec seulement 226 minutes de jeu, il a eu très peu d’occasions de se montrer.…

