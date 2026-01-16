Pas d’accord trouvé lors de la commission juridique dans l’affaire Moffi-Boga à Nice

Le bras de fer continue à Nice. Réunis jeudi devant la commission juridique de la LFP, l’OGC Nice et les clans de Jérémie Boga et Terem Moffi n’ont trouvé aucun terrain d’entente.

Au cours de l’audience, les avocats des joueurs ont réclamé la résiliation de leur contrat (censé prendre fin en 2027) et le versement de leurs salaires jusqu’à cette date. Une demande rejetée par le club, qui propose plutôt l’option d’un prêt ou d’un transfert , également rejetée par la partie d’en face.…

CM pour SOFOOT.com