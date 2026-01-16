Joan García, la révolution est en marche

La série d'invincibilité en cours du FC Barcelone toutes compétitions confondues tient beaucoup aux exploits de son gardien, Joan García. Débarqué au FC Barcelone à l'intersaison en provenance du voisin de l'Espanyol, le portier catalan est en train de mettre l'Espagne à ses pieds.

Six mois et vingt matchs après son arrivée dans les cages blaugranas , Joan García s’est invité parmi les meilleurs gardiens espagnols et d’Europe. Pisté par plusieurs cadors européens dont le Bayern et le Real Madrid, le natif de Sallent a finalement choisi de s’engager du côté du FC Barcelone. Un choix loin d’être une évidence puisque le gardien de 24 ans est un pur produit de l’Espanyol Barcelone, où il a été formé et a gagné ses galons chez les professionnels.

Des arrêts, des arrêts, toujours des arrêts

Déjà reconnu la saison dernière comme le gardien de Liga et des cinq grands championnats ayant effectué le plus grand nombre d’arrêts (146 en 38 matchs), avec des prestations qui ont permis aux siens d’éviter la relégation, l’international espagnol U23 est reparti sur les mêmes bases lors de cette première partie de saison, selon Opta : 78,6 % d’arrêts des tirs cadrés auxquels il a été confronté en Liga cette saison, soit le pourcentage le plus élevé parmi ses homologues ayant disputé au moins deux matchs dans la compétition.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com