Raphaël Varane révèle pourquoi il a préféré dire stop

J’aurai pu faire 20 ans de carrière, mais bon, le genou tu connais.

Retraité des terrains depuis maintenant trois semaines, Raphaël Varane s’est confié plus en détail , dans les colonnes de L’Équipe , sur les raisons qui l’ont poussé à ranger les crampons . Blessé au genou gauche dès ses premières minutes sous le maillot de Côme, l’ancien Madrilène raconte d’ailleurs avoir tout de suite compris ce que ce nouveau pépin signifiait : « Quand je me suis blessé, le 11 juillet, j’ai su tout de suite que c’était fini. » « Je pense que sur le terrain, je le sais déjà » , ajoute-t-il même un peu plus tard.…

