Raphaël Glucksmann remporte la primaire social-démocrate dès le premier tour

Le président français Macron rencontre des responsables politiques français à Paris

Le ‌candidat Place Publique à l'élection présidentielle, ​Raphaël Glucksmann, a remporté dès le premier tour la primaire social-démocrate, a ​annoncé dimanche le Parti socialiste.

L'eurodéputé de 46 ans ​a recueilli 66,13% des ⁠suffrages, devant le premier secrétaire ‌du Parti socialiste Olivier Faure, à 14,48%, au terme d'une campagne ​qui ‌a vu les cinq candidats s'affronter ⁠lors de trois débats télévisés.

L'ancienne ministre Ségolène Royal et les députés socialistes ⁠Emmanuel Maurel ‌et Jérôme Guedj ont recueilli ⁠respectivement 7,62%, 5,92% et 5,83% des ‌voix.

Près de 135.000 personnes ⁠s'étaient inscrites pour participer à cette ⁠primaire, un ‌chiffre bien inférieur aux précédents scrutins ​internes - 2,8 millions ‌de participants, par exemple, à la primaire de 2011 ​remportée par le futur président François Hollande.

Entre autres divergences avec ⁠Olivier Faure, Raphaël Glucksmann est hostile à toute alliance avec La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, lui aussi candidat à l'Elysée.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par ​Benjamin Mallet)