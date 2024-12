Randal Kolo Muani toujours snobé par Luis Enrique pour le déplacement à Monaco

Randal Kolo Muani n’ira pas à Monaco. Du moins pas ce week-end.

Laissé en tribune par Luis Enrique lors de la réception de l’OL (3-1) dimanche, RKM n’a pas non plus été retenu dans le groupe parisien pour le déplacement sur le Rocher , ce mercredi (21 heures). L’hypothèse d’un départ de l’attaquant cet hiver (ou plutôt d’un prêt) prend, semaine après semaine, de plus en plus d’ampleur. Manchester United, Leipzig et… Monaco auraient montré leur intérêt, selon L’Équipe . Questionné, après le match contre Lyon, sur l’absence de l’ancien Nantais, Enrique avait lâché : « Celui qui ne comprend pas, ce n’est pas mon problème. » …

JB pour SOFOOT.com