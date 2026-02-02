 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Randal Kolo Muani quittera pas Tottenham (pour l'instant)
information fournie par So Foot 02/02/2026 à 16:57

Randal Kolo Muani quittera pas Tottenham (pour l'instant)

Randal Kolo Muani quittera pas Tottenham (pour l'instant)

Spalletti n’est pourtant pas si mauvais en drague. Récemment questionné sur le mercato de sa Juventus, l’entraineur italien avait évoqué un retour de Randal Kolo Muani à Turin, vantant son passage au club l’année passée (10 buts en 22 matchs).

Aujourd’hui en prêt à Tottenham, l’attaquant français peine à enchainer les titularisations et les bonnes performances. Un retour à la Vielle Dame a donc tout d’une bonne idée, tant pour Randal qui se relancerait que pour la Juventus qui cherche son numéro 9, Jonathan David et Loïs Openda étants peu convaincants. Même si le Canadien a retrouvé la forme dernièrement.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La malédiction a poursuivi Ter Stegen jusqu'à Gérone
    La malédiction a poursuivi Ter Stegen jusqu'à Gérone
    information fournie par So Foot 02.02.2026 17:02 

    Maudit par la malchance… Le gardien allemand Marc-André ter Stegen , actuellement à Gérone, se serait blessé plus sérieusement que prévu lors du match de Liga face à Oviedo. Selon les informations de la radio espagnole Cadena SER, les premiers examens font état ... Lire la suite

  • Des tentes de déplacés, sur le front de mer, dans la ville de Gaza, le 28 décembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    A Gaza, la mer comme échappatoire pour les nageurs
    information fournie par AFP 02.02.2026 16:44 

    D'un côté, les tentes de déplacés. De l'autre, des navires militaires israéliens en patrouille. Au large de la ville de Gaza, une équipe de nageurs s'entraîne dans les eaux de la Méditerranée, rare exutoire à la guerre. Dans le territoire palestinien, ravagé par ... Lire la suite

  • Jean-Philippe Mateta ne signera pas à Milan
    Jean-Philippe Mateta ne signera pas à Milan
    information fournie par So Foot 02.02.2026 16:43 

    Matet-out. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Jean-Philippe Mateta ne rejoindra pas l’ AC Milan cet hiver. L’affaire sentait le roussi, c’est maintenant acté. Comme le rapporte Sky Italia , des doutes avaient déjà été émis quant à l’état du genou de ... Lire la suite

  • Un renfort arrive de Premier League pour Monaco
    Un renfort arrive de Premier League pour Monaco
    information fournie par So Foot 02.02.2026 16:26 

    Un peu de sang frais à l’AS Monaco. Simon Adingra, 24 ans, va s’engager avec le club de la Principauté. Il s’agit d’un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat de 17 millions, selon L’Équipe. L’Ivoirien arrive en renfort depuis Sunderland, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank