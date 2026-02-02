Randal Kolo Muani quittera pas Tottenham (pour l'instant)

Spalletti n’est pourtant pas si mauvais en drague. Récemment questionné sur le mercato de sa Juventus, l’entraineur italien avait évoqué un retour de Randal Kolo Muani à Turin, vantant son passage au club l’année passée (10 buts en 22 matchs).

Aujourd’hui en prêt à Tottenham, l’attaquant français peine à enchainer les titularisations et les bonnes performances. Un retour à la Vielle Dame a donc tout d’une bonne idée, tant pour Randal qui se relancerait que pour la Juventus qui cherche son numéro 9, Jonathan David et Loïs Openda étants peu convaincants. Même si le Canadien a retrouvé la forme dernièrement.…

EA pour SOFOOT.com