Randal Kolo Muani encore en salle d'attente

Pas mal celle-ci.

Visite médicale : passée. Contrat : signé. Prêt : pas annoncé. Randal Kolo Muani doit signer à la Juventus, enfin commencer sa saison, mais il y a un hic : le PSG a déjà prêté trop de joueurs . Selon le règlement, un club français ne peut pas prêter plus de six salariés à l’étranger. Or, avec Xavi Simons, Cher Ndour, Nordi Mukiele, Carlos Soler, Renato Sanches et Juan Bernat, le compte est atteint.…

UL pour SOFOOT.com