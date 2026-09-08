Ramsden, de la Banque d'Angleterre, voit un tableau relativement modéré des pressions inflationnistes nationales

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Le vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre, Dave Ramsden, a déclaré mardi que les pressions inflationnistes nationales semblaient “relativement modérées”, ajoutant qu'il était rassuré par les données du marché du travail et des salaires.

“Lorsque j’examine la situation nationale, je pense qu’elle est relativement modérée… C’est notamment sur le marché du travail que je tire une grande assurance”, a déclaré Ramsden aux députés de la commission des finances du Parlement.

Megan Greene, membre externe du Comité de politique monétaire, a fait part à la commission de ses inquiétudes quant au fait qu’une période prolongée de prix élevés du pétrole pourrait se traduire par des anticipations d’inflation plus persistantes dans l’économie britannique.