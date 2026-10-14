Pas "une coïncidence" : SpaceX limite sans prévenir l'utilisation de son réseau Starlink en Ukraine, des opérations perturbées, selon Kiev

Elon Musk a récemment estimé qu'il était "temps pour l'Ukraine d'avoir un nouveau dirigeant", reprenant un appel en ce sens du président américain Donald Trump.

Une antenne Starlink à Izyum, en Ukraine, le 25 septembre 2022. (illustration) ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )

SpaceX a limité l'utilisation de certains de ses terminaux Starlink pendant la nuit en Ukraine, a déclaré mercredi 14 octobre un conseiller technologique du président Volodymyr Zelensky. Plusieurs missions ont été perturbées selon lui, ce réseau satellitaire étant utilisé notamment pour la communication sur le champ de bataille.

"Cette nuit, SpaceX a instauré une limitation de vitesse pour les terminaux Starlink en mouvement" , a indiqué Sergiï Beskrestnov. "Nos forces de défense n'ont pas été prévenues de cette restriction, ce qui a entraîné la perturbation de plusieurs missions. De toute évidence, cette mesure ne peut être une coïncidence et est liée à la situation politique actuelle", a-t-il ajouté.

Sur le front, "cela limite considérablement la logistique, avant tout", a indiqué mercredi un responsable ukrainien à l' AFP , sous couvert d'anonymat.

Les terminaux Starlink, devenus un moyen de communication clé de la guerre en Ukraine, permettent d'obtenir une connexion haut débit à internet même dans des zones isolées. Kiev s'en sert en particulier pour la communication entre ses troupes. Des antennes Starlink équipent aussi certains drones. Cela permet d'empêcher leur brouillage électronique par l'ennemi car ces engins restent ainsi connectés à internet et dirigeables jusqu'à leur cible.

La position ambivalente d'Elon Musk

Elon Musk, le propriétaire de Starlink, a une position ambivalente concernant l'Ukraine, se montrant à plusieurs reprises très critique du gouvernement de Volodymyr Zelensky, tout en permettant à Kiev d'utiliser cette technologie.

Dimanche, dans un message publié sur le réseau X, Elon Musk a estimé qu'il était "temps pour l'Ukraine d'avoir un nouveau dirigeant", reprenant un appel en ce sens du président américain Donald Trump.

Elon Musk avait fourni des systèmes Starlink à l'Ukraine dès le début de l'invasion russe à grande échelle, en février 2022.

La Russie avait ensuite également obtenu des antennes Starlink pour ses troupes. Mais, en février dernier, les terminaux utilisés par Moscou ont été bloqués par Starlink , à la demande du gouvernement ukrainien.

Volodymyr Zelensky a, pour sa part, déclaré en août que Kiev cherchait à développer sa propre alternative à Starlink en partenariat avec un pays européen qu'il n'a pas nommé.