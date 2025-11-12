Raheem Sterling victime d’une tentative de cambriolage
Home not alone.
Pas de bol pour Raheem Sterling, quand ce n’est pas Maresca qui le laisse au loft, ce sont des types cagoulés qui viennent lui rendre visite. Selon The Telegraph , l’ailier de Chelsea a de nouveau été victime d’une tentative de cambriolage, cette fois directement dans sa maison de Berkshire , samedi en début de soirée. Sterling était chez lui, avec sa compagne et leurs enfants, quand des hommes masqués ont tenté de s’introduire dans la propriété. Plus de peur que de mal, tout le monde va bien, mais les nerfs du joueur anglais doivent commencer à ressembler à ceux de l’arrière-garde des Blues .…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
