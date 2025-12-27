 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aston Villa s'offre le scalp de Chelsea et poursuit sa folle série
information fournie par So Foot 27/12/2025 à 20:31

Aston Villa s'offre le scalp de Chelsea et poursuit sa folle série

Aston Villa s'offre le scalp de Chelsea et poursuit sa folle série

Chelsea 1-2 Aston Villa

Buts : Pedro (37 e ) pour les Blues // Watkins (63 e et 84 e ) pour les Villans

Et si Aston Villa était un véritable concurrent pour le titre ?…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Ouganda s'évite une défaite... mais manque le penalty de la victoire
    L'Ouganda s'évite une défaite... mais manque le penalty de la victoire
    information fournie par So Foot 27.12.2025 20:49 

    Ouganda 1-1 Tanzanie But : Msuva (SP, 59 e ) pour les Taifa Stars // Ikpeazu (80 e ) pour les Grues Un point au goût amer.… FL pour SOFOOT.com

  • Rayan Cherki avoue ne pas avoir écouté les consignes de Pep Guardiola
    Rayan Cherki avoue ne pas avoir écouté les consignes de Pep Guardiola
    information fournie par So Foot 27.12.2025 18:31 

    La tactique ? C’est pour les nazes. Rayan Cherki continue à briller avec Manchester City . Ce samedi, l’ancien Lyonnais a encore fait parler la poudre en trouvant le chemin des filets et en distillant une passe décisive à Tijjani Reijnders pour permettre aux Cityzens ... Lire la suite

  • Arsenal et Liverpool tiennent leur rang, Ødegaard et Wirtz marquent enfin
    Arsenal et Liverpool tiennent leur rang, Ødegaard et Wirtz marquent enfin
    information fournie par So Foot 27.12.2025 18:03 

    Manchester City n’aura pris la tête de la Premier League que durant quelques heures. Ce samedi, Arsenal a récupéré sa place sur le trône en assurant un succès à domicile face à Brighton (2-1). Une victoire qui fera du bien à Martin Ødegaard, auteur de l’ouverture ... Lire la suite

  • Le Sénégal tenu en échec par la RDC
    Le Sénégal tenu en échec par la RDC
    information fournie par So Foot 27.12.2025 18:03 

    Sénégal 1-1 RD Congo Buts : S. Mané (69 e ) pour les Lions de la Téranga // Bakambu (61 e ) pour les Léopards Non, la route n’est pas encore tracée pour le Sénégal.… JB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank