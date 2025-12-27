information fournie par So Foot • 27/12/2025 à 20:31

Aston Villa s'offre le scalp de Chelsea et poursuit sa folle série

Aston Villa s'offre le scalp de Chelsea et poursuit sa folle série

Chelsea 1-2 Aston Villa

Buts : Pedro (37 e ) pour les Blues // Watkins (63 e et 84 e ) pour les Villans

Et si Aston Villa était un véritable concurrent pour le titre ?…

FL pour SOFOOT.com