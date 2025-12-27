Arsenal et Liverpool tiennent leur rang, Ødegaard et Wirtz marquent enfin

Manchester City n’aura pris la tête de la Premier League que durant quelques heures.

Ce samedi, Arsenal a récupéré sa place sur le trône en assurant un succès à domicile face à Brighton (2-1). Une victoire qui fera du bien à Martin Ødegaard, auteur de l’ouverture du score ( 1-0, 14 e ) après une sortie de balle mal négociée des Seagulls . Le Norvégien n’avait toujours pas trouvé le chemin des filets en championnat cette saison, lui qui a connu jusqu’ici quelques pépins physiques ainsi qu’une petite baisse de forme.…

FL pour SOFOOT.com