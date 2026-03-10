 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pour Luis Enrique, remporter une 1ère Ligue des champions est plus difficile que d'en glaner une 2ème
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 14:13

Pour Luis Enrique, remporter une 1ère Ligue des champions est plus difficile que d'en glaner une 2ème

Pour Luis Enrique, remporter une 1ère Ligue des champions est plus difficile que d'en glaner une 2ème

Petit débat au Campus PSG. Avant d’entamer la première joute contre Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions ce mercredi, Luis Enrique a exprimé le fond de sa pensée quant à la difficulté de soulever une nouvelle fois la coupe aux grandes oreilles . « Je pense que la première fois est plus difficile mais la deuxième n’est pas facile non plus (rires), a balancé le tacticien espagnol. Je sais que nous pouvons gagner la deuxième, c’est que nous essayons de faire. Mais ça ne veut pas dire que c’est facile. »

Pas de cadeau pour les Blues

Si l’état de Joao Neves sème le trouble, le coach du PSG a préféré tenir sa langue sur le sujet : « On verra demain. Je ne veux donner aucun indice à mon adversaire. Presque toute l’équipe était à l’entraînement aujourd’hui, hormis les deux joueurs qui poursuivent leurs soins. »

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des membres de l’équipe féminine de football iranienne sur le balcon de leurs chambres dans un hôtel de la Gold Coast, le 9 mars 2026 en Australie ( AFP / Patrick HAMILTON )
    L'Australie accorde l'asile à cinq footballeuses iraniennes
    information fournie par AFP 10.03.2026 13:40 

    L'Australie a accordé l'asile à cinq joueuses de l'équipe iranienne féminine de football, désignées comme "traîtres" dans leur pays après avoir refusé de chanter l'hymne national avant un match de la Coupe d'Asie. Cette décision a été prise de crainte qu'elles ... Lire la suite

  • L'Australie accorde l'asile à des footballeuses iraniennes
    L'Australie accorde l'asile à des footballeuses iraniennes
    information fournie par AFP Video 10.03.2026 13:20 

    Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé mardi que l'Australie a accordé l'asile à certaines joueuses de l'équipe iranienne féminine de football, qui avaient refusé de chanter leur hymne national avant un match de la Coupe d'Asie.

  • Luis Díaz est totalement fan de Harry Kane
    Luis Díaz est totalement fan de Harry Kane
    information fournie par So Foot 10.03.2026 13:11 

    Un homme en pleine bourre. Le Bayern peut compter sur Harry Kane, c’est vrai, mais aussi sur Luis Díaz. L’ailier colombien facture 20 buts et 16 passes décisives en 35 apparitions cette saison et forme le trio offensif le plus décisif en Europe avec Michael Olise ... Lire la suite

  • Le coach de Brentford au secours de son joueur après sa panenka foirée
    Le coach de Brentford au secours de son joueur après sa panenka foirée
    information fournie par So Foot 10.03.2026 13:03 

    Brahim Díaz en inspire d’autres. Au terme d’un match serré entre West Ham et Brentford pour le compte des huitièmes de finale de la FA Cup, les deux équipes se sont départagées lors d’une séance de tirs au but irrespirable. Dango Ouattara , attaquant de Brentford, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank