Pour Luis Enrique, remporter une 1ère Ligue des champions est plus difficile que d'en glaner une 2ème

Petit débat au Campus PSG. Avant d’entamer la première joute contre Chelsea en huitièmes de finale de Ligue des champions ce mercredi, Luis Enrique a exprimé le fond de sa pensée quant à la difficulté de soulever une nouvelle fois la coupe aux grandes oreilles . « Je pense que la première fois est plus difficile mais la deuxième n’est pas facile non plus (rires), a balancé le tacticien espagnol. Je sais que nous pouvons gagner la deuxième, c’est que nous essayons de faire. Mais ça ne veut pas dire que c’est facile. »

Pas de cadeau pour les Blues

Si l’état de Joao Neves sème le trouble, le coach du PSG a préféré tenir sa langue sur le sujet : « On verra demain. Je ne veux donner aucun indice à mon adversaire. Presque toute l’équipe était à l’entraînement aujourd’hui, hormis les deux joueurs qui poursuivent leurs soins. » …

SW pour SOFOOT.com