Nouvelles inquiétantes pour Kylian Mbappé, rassurantes pour Rodrygo
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 15:10

Pas de genou, pas de C1. Alors qu’il a retrouvé le chemin du centre d’entraînement après des examens complémentaires et un date à Paris, Kylian Mbappé ne sera bien que spectateur du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City.

Le capitaine des Bleus serait trop juste pour taper le cuir, soignant toujours son entorse au genou gauche selon le club espagnol. Le Kyks n’a plus joué depuis la défaite sur la pelouse d’Osasuna le 21 février dernier (2-1).…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
