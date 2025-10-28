Radja Nainggolan reste amer vis à vis de Roberto Martínez
Le Ninja ressort les shurikens.
Radja Nainggolan n’a pas du genre à changer d’avis. Invité sur la chaîne YouTube de Junior Vertongen, l’ancien milieu des Diables Rouges a de nouveau allumé son ancien sélectionneur Roberto Martínez, coupable selon lui d’avoir gâché l’âge d’or du football belge . « Je pense que la Belgique aurait pu remporter des titres si elle avait investi une seule fois dans un bon entraîneur » , lâche sans détour le joueur de Lokeren.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer