Radja Nainggolan reste amer vis à vis de Roberto Martínez
information fournie par So Foot 28/10/2025 à 18:24

Le Ninja ressort les shurikens.

Radja Nainggolan n’a pas du genre à changer d’avis. Invité sur la chaîne YouTube de Junior Vertongen, l’ancien milieu des Diables Rouges a de nouveau allumé son ancien sélectionneur Roberto Martínez, coupable selon lui d’avoir gâché l’âge d’or du football belge . « Je pense que la Belgique aurait pu remporter des titres si elle avait investi une seule fois dans un bon entraîneur » , lâche sans détour le joueur de Lokeren.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
