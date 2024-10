Radios associatives : le gouvernement rétropédale et va finalement "remonter les crédits à la hauteur de l'année 2024"

Laurent Saint-Martin, ministre du Budget, le 22 septembre 2024 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Les radios associatives s'étaient indignées mi-octobre du "coup de guillotine" porté à leurs yeux par le projet de loi de finances, qui prévoyait de baisser de 10 millions d'euros le fonds qui les soutient.

Rétropédalage. Alors que les radios associatives s'alarmaient d'une baisse de 10 millions d'euros dans le projet de loi de finances (PLF) 2025, le gouvernement va finalement les "remonter à la hauteur de l'année 2024", selon le ministre du Budget Laurent Saint-Martin mardi 29 octobre.

"Nous suivrons la proposition qui a été faite de façon très transpartisane (...) à savoir remonter les crédits à la hauteur de l'année 2024, c'est-à-dire environ un peu plus de 10 millions d'euros", a annoncé le responsable lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Ce retour au point de départ doit permettre "à ces 750 radios locales associatives de continuer d'émettre, de continuer à assurer ce lien de proximité mais aussi de développement de lien social et surtout assurer ce qui est très important dans notre pays, le pluralisme dans l'information", a poursuivi le ministre. "Beaucoup de nos concitoyens dans l'ensemble des territoires (...) sont extrêmement attachés" aux radios associatives et "les collectivités territoriales n'ont pas à prendre le relais de ces financements (ce qui) serait la mise en danger de ces radios", a-t-il encore développé.

Le Syndicat national des radios libres (SNRL), la Confédération nationale des radios associatives (CNRA) et l'association Les Locales saluent dans un communiqué "cette décision du gouvernement, qui marque un signal fort pour la pérennité des radios non commerciales". "D'ores et déjà, notre association sollicite un rendez-vous avec le gouvernement et les services du ministère de la Culture afin d'échanger sur les modalités de cette remise à niveau des crédits", écrivent encore ces organes représentatifs, qui disent rester "mobilisés".

Les radios associatives s'étaient indignées mi-octobre du "coup de guillotine" porté à leurs yeux par le PLF, qui prévoyait de baisser de 10 millions d'euros le fonds qui les soutient. "Nous appelons le gouvernement à revoir sa position et à rétablir un soutien digne de l'importance des radios associatives pour notre société", plaidaient alors le SNRL, la CNRA et Les Locales dans un communiqué. Les radios associatives s'insurgeaient contre une baisse des crédits alloués au Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER), qui auraient dû passer de 35,7 millions d'euros en 2024 à 25,3 millions dans le PLF 2025.