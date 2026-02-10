Mikel Arteta est le roi du coaching gagnant
Solskjær’s legacy . Selon une analyse de The Athletic , Arsenal est l’équipe de Premier League la plus efficace sur changements . En sortie de banc, les joueurs rouge et blanc ont marqué 9 buts et donné 7 passes décisives .
Les Gunners sont bien loin devant leur principal concurrent de cette saison, Manchester City, dont les entrants n’ont contribué qu’à deux buts dans le championnat anglais.…
