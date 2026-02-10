 Aller au contenu principal
Mikel Arteta est le roi du coaching gagnant
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 17:15

Mikel Arteta est le roi du coaching gagnant

Mikel Arteta est le roi du coaching gagnant

Solskjær’s legacy . Selon une analyse de The Athletic , Arsenal est l’équipe de Premier League la plus efficace sur changements . En sortie de banc, les joueurs rouge et blanc ont marqué 9 buts et donné 7 passes décisives .

Les Gunners sont bien loin devant leur principal concurrent de cette saison, Manchester City, dont les entrants n’ont contribué qu’à deux buts dans le championnat anglais.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
