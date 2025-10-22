 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rachid Ghezzal ne peut plus jouer la Ligue Europa avec l'OL après une erreur de l'UEFA
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 15:14

Rachid Ghezzal ne peut plus jouer la Ligue Europa avec l'OL après une erreur de l'UEFA

Rachid Ghezzal ne peut plus jouer la Ligue Europa avec l'OL après une erreur de l'UEFA

Mention non admis.

Alors que l’Olympique lyonnais s’apprête à recevoir le FC Bâle ce jeudi pour la troisième journée de Ligue Europa, le club rhodanien devra se passer des services de Rachid Ghezzal . Selon L’Équipe , le joueur arrivé le 5 septembre dernier dans les rangs de son club formateur ne devait pas être éligible à disputer les rencontres européennes dont les inscriptions se sont achevées au 1 er septembre.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Français de retour dans le groupe du Real Madrid pour affronter la Juventus
    Un Français de retour dans le groupe du Real Madrid pour affronter la Juventus
    information fournie par So Foot 22.10.2025 16:18 

    Tiens, un revenant ! Ce mercredi soir, le Real Madrid recevra la Juventus pour cette troisième journée de Ligue des champions. Avec six points sur six, Xabi Alonso devra une nouvelle fois compter sur une défense fortement affaiblie , avec les absences de Trent ... Lire la suite

  • Les jeunes du Sporting célèbrent leur but contre l’OM avec un t-shirt JUL
    Les jeunes du Sporting célèbrent leur but contre l’OM avec un t-shirt JUL
    information fournie par So Foot 22.10.2025 16:06 

    D’or et de patates. Buteur face à l’OM en Youth League ce mercredi après-midi, sur un superbe ballon en profondeur d’Ivanildo Mendes, Flavio Gonçalves a chambré les jeunes Marseillais . Courant vers le poteau de corner, l’attaquant portugais a en effet brandi un ... Lire la suite

  • Quand le duel Güler-Yıldız convoque les fantômes de Özil et Del Piero
    Quand le duel Güler-Yıldız convoque les fantômes de Özil et Del Piero
    information fournie par So Foot 22.10.2025 15:57 

    Les héritiers du grand Mesüt ? Xabi Alonso ne fait jamais dans la demi-mesure . Interrogé sur Arda Güler , son jeune prodige turc, l’entraîneur du Real Madrid a sorti une comparaison XXL . « Arda Güler est un mix d’Özil et de Guti pour moi. » Rien que ça. Et il ... Lire la suite

  • En Ligue des champions, le soir du quart d'heure de gloire
    En Ligue des champions, le soir du quart d'heure de gloire
    information fournie par So Foot 22.10.2025 15:49 

    Du Barça au PSG, en passant par Arsenal et le PSV, sans oublier l'Inter, ces équipes ont parfaitement géré leur temps fort, ce mardi soir, pour faire exploser leur adversaire. Un quart d'heure de gloire qui suffit à changer la face d'un match. Le Paris Saint-Germain, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank