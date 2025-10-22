Rachid Ghezzal ne peut plus jouer la Ligue Europa avec l'OL après une erreur de l'UEFA
Alors que l’Olympique lyonnais s’apprête à recevoir le FC Bâle ce jeudi pour la troisième journée de Ligue Europa, le club rhodanien devra se passer des services de Rachid Ghezzal . Selon L’Équipe , le joueur arrivé le 5 septembre dernier dans les rangs de son club formateur ne devait pas être éligible à disputer les rencontres européennes dont les inscriptions se sont achevées au 1 er septembre.…
