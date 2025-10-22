 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les jeunes du Sporting célèbrent leur but contre l’OM avec un t-shirt JUL
information fournie par So Foot 22/10/2025 à 16:06

Les jeunes du Sporting célèbrent leur but contre l’OM avec un t-shirt JUL

Les jeunes du Sporting célèbrent leur but contre l’OM avec un t-shirt JUL

D’or et de patates.

Buteur face à l’OM en Youth League ce mercredi après-midi, sur un superbe ballon en profondeur d’Ivanildo Mendes, Flavio Gonçalves a chambré les jeunes Marseillais . Courant vers le poteau de corner, l’attaquant portugais a en effet brandi un t-shirt noir, avec au milieu le symbole de JUL. Une célébration pleine d’humour pour les Portugais, qui font pour l’instant plonger l’OM à la trentième place, avec 0 points en trois journées.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank