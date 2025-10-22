Les jeunes du Sporting célèbrent leur but contre l’OM avec un t-shirt JUL
D’or et de patates.
Buteur face à l’OM en Youth League ce mercredi après-midi, sur un superbe ballon en profondeur d’Ivanildo Mendes, Flavio Gonçalves a chambré les jeunes Marseillais . Courant vers le poteau de corner, l’attaquant portugais a en effet brandi un t-shirt noir, avec au milieu le symbole de JUL. Une célébration pleine d’humour pour les Portugais, qui font pour l’instant plonger l’OM à la trentième place, avec 0 points en trois journées.…
