Rabiot quitte Marseille pour Milan et prépare déjà ses retrouvailles avec Jonathan Rowe

Fin du feuilleton : générique de fin !

Ça y est, Adrien Rabiot va bel et bien quitter Marseille. Deux semaines après la bagarre dans le vestiaire synonyme de fin d’aventure à Marseille , une semaine après la main tendue de Roberto De Zerbi, quelques jours après les propos de Longoria, et après une multitudes de rumeurs, voilà que le milieu va signer à l’AC Milan. Selon le journaliste d’Eurosport , Guillaume Pacini, l’affaire est désormais bouclée et l’international français passera demain sa visite médicale lors du rassemblement de l’équipe de France, pour un transfert conclu aux alentours des 10 millions d’euros, bonus compris. Le plus fou dans tout ça, le premier match auquel le milieu de terrain pourrait participer tombe le 14 septembre, face au Bologne d’un certain… Jonathan Rowe ! Le hasard fait parfois bien les choses mais alors là, on a déjà hâte de la poignée de main ! …

JF pour SOFOOT.com