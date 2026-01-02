Endrick ne fera pas ses débuts avec l'OL contre Monaco

Le Brésilien découvre doucement la France.

Prêté cet hiver par le Real Madrid, Endrick a participé ce vendredi à sa deuxième séance collective avec l’Olympique lyonnais. Pour autant, Paulo Fonseca a confirmé que son nouveau joueur ne serait pas dans le groupe pour le déplacement à Monaco samedi. « Il est bien physiquement, il a travaillé à Madrid, mais il n’est pas prêt à faire 90 minutes. Il a fait de bons entraînements et il est motivé. C’est un joueur d’espace, l’animation va être différente quand il sera sur le terrain » , a précisé l’entraîneur portugais.…

SF pour SOFOOT.com