Roberto De Zerbi vole au secours de Pierre-Emerick Aubameyang
Quand tout va mal, il reste Roberto De Zerbi.
C’est en tout cas le message envoyé par le coach marseillais ce vendredi en conférence de presse, en prenant la défense de son poulain, Pierre-Emerick Aubameyang, actuellement sous le feu des critiques avec son équipe nationale : « Les critiques viennent du Gabon, nous on ne l’a jamais critiqué. Au delà du joueur exceptionnel qu’il est, on ne peut pas critiquer la personne qu’il est. » …
