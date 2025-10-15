Qui pour jouer dans l’attaque du FC Barcelone ?

Avec les blessures de Robert Lewandowski et Ferran Torres durant cette trêve internationale, le Barça se retrouve avec un secteur offensif complètement décimé à l’approche du Clásico, le 26 octobre. Alors, comment Hansi Flick va-t-il bien pouvoir composer une attaque digne de ce nom ?

Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Fermín Lopez et désormais Ferran Torres et Robert Lewandowski. Voilà une liste de joueurs qui constituerait un très beau secteur offensif dans n’importe quel club du monde. Problème : les six intéressés remplissent actuellement l’infirmerie du FC Barcelone, soit presque toute l’attaque du club blaugrana sur la touche. Une bien mauvaise nouvelle, alors que le Clásico se profile dans une dizaine de jours. Mais avant cela, qui va bien pouvoir essayer de martyriser la défense de Gérone, ce samedi ?

Rashford seul au monde ?

Parmi les habitués du XI de Hansi Flick, seul Marcus Rashford n’est pour l’heure pas concerné par les pépins physiques. Libéré par l’Espagne et absent contre la Bulgarie pour une douleur aux ischios, Ferran Torres suscite l’incertitude, quand Lamine Yamal garde une chance de faire son retour mais attention à ne pas se précipiter cette fois. Quelques semaines après avoir rechuté de sa blessure au pubis face au PSG, le crack catalan a profité de la trêve internationale pour reprendre progressivement l’entraînement. Au point de prendre le risque ? Pas sûr, comme pour Fermín Lopez, lui aussi sur le chemin du retour mais pour l’heure sans garantie.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com