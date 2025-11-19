Qui pour diffuser la Ligue des champions en France en 2027 ?
Match nul à l’aller, place au retour.
Qui diffusera la Ligue des champions en France à partir de 2027 ? Eh bien… personne. En tout cas, pour le moment. Après avoir lancé un premier appel aux diffuseurs en septembre dernier sans proposition concluante, l’UEFA a annoncé le deuxième round ce mercredi, rapporte RMC Sport. …
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
