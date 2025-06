Qui a dit qu’on ne s’éclatait pas avec les Bleuets ?

Ayant besoin d’un point pour se qualifier avant d’affronter la Pologne - dernière du groupe -, l’équipe de France Espoirs prend son Euro très au sérieux. Ce qui est une bonne chose et devrait rappeler aux clubs que ce genre de compétition n’est pas complètement dénué d’intérêt.

Chaque année la même rengaine : sous prétexte que le tournoi X ou Y n’est pas inscrit au calendrier FIFA, certains clubs rechignent à libérer leurs joueurs pour défendre les couleurs de leur pays. Après les Jeux olympiques en 2024, c’est au tour de l’Euro espoirs (qui se dispute en Slovaquie jusqu’au 28 juin) d’être mis au ban des préoccupations des grosses écuries continentales. Si, la semaine dernière, le Sénat français a tenté de jeter un pavé dans la mare en publiant un amendement disposant que « les associations et sociétés sportives sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques » , personne ne semble pressé de le mettre en application.

Peu avant le début du tournoi, le sélectionneur Gérald Baticle, successeur de Thierry Henry sur le banc des Bleuets médaillés d’argent aux JO de Paris, avait fait part de son « incompréhension » et de son « agacement » face à cet état de fait : « Quand le courrier (des clubs) est arrivé, c’est fini, c’est tranché. Il n’y a plus de discussion. » Et c’est bien dommage que les acteurs majeurs d’un pays qui se vante autant d’être LE pourvoyeur de talents par excellence en Europe (au point d’avoir vu la LFP surnommer la Ligue 1 en conséquence) ne joignent pas le geste à la parole en contribuant à envoyer le meilleur XI possible représenter les couleurs bleu, blanc, rouge dans un tournoi majeur… que l’Hexagone n’a plus remporté depuis 1988 !…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com