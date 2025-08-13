Clinton Mata prolonge à l'OL
Hakuna Mata.
Une cure d’austérité, mais quand même un peu de stabilité. Après avoir dépensé plus de trente millions d’euros lors de ce mercato, les rescapés de la DNCG poursuivent leur mercato . Adam Karabec vient à peine d’arriver que les Lyonnais ont décidé de sécuriser l’un des joueurs réguliers sur les dernières saisons.…
RFP pour SOFOOT.com
