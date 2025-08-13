 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ajaccio exclu de toutes les compétitions nationales
13/08/2025 à 19:29

Ajaccio exclu de toutes les compétitions nationales

Ajaccio exclu de toutes les compétitions nationales

Martigues se sent moins seul.

C’est un club historique du football français qui disparaît. Quelques semaines après avoir été rétrogradé en National par la DNCG, l’AC Ajaccio a été exclu de toutes compétitions nationales par la FFF . S’ils ont encore la possibilité de faire appel, les Corses évolueront donc dans le meilleur des cas en Régional 1 cette saison.…

TB pour SOFOOT.com

Sport
