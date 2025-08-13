Ajaccio exclu de toutes les compétitions nationales
Martigues se sent moins seul.
C’est un club historique du football français qui disparaît. Quelques semaines après avoir été rétrogradé en National par la DNCG, l’AC Ajaccio a été exclu de toutes compétitions nationales par la FFF . S’ils ont encore la possibilité de faire appel, les Corses évolueront donc dans le meilleur des cas en Régional 1 cette saison.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
