Quentin Merlin raconte ce que signer à Marseille a changé pour lui

Franchir un cap, définition.

Un an après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Quentin Merlin a vécu de nombreuses péripéties, entre la fin de saison dernière très compliquée, les changements d’entraîneur, et la campagne actuelle, nettement plus prometteuse. « Tout ça m’a permis d’évoluer humainement et en tant que footballeur , confie-t-il dans un long entretien accordé à L’Equipe. De l’extérieur, tu ne te rends pas compte de tout ce qu’il y a autour de l’OM, il faut s’adapter et être le plus régulier possible. Après, je joue avec Pierre-Emile (Höjbjerg) , j’ai joué avec « Auba » (Pierre-Emerick Aubameyang) . Jamais de ma vie, je n’aurais pensé être le coéquipier d' »Auba ». Quand j’étais à Nantes, je le regardais à la télé, c’était impressionnant. Et là, à 35 ans, c’est une gazelle. » …

TB pour SOFOOT.com