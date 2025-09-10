Quels sont les maillots de foot les plus vendus en 2025 ?

La saison 2024-2025 a vu une véritable explosion des ventes autour des nouveaux maillots de football . Chaque année, de nombreux amateurs attendent avec impatience la sortie des tenues officielles, que ce soit pour enrichir leur collection ou afficher fièrement les couleurs de leur équipe favorite. Entre innovations de design et clins d’œil aux traditions, la compétition entre les grandes équipes européennes se joue aussi sur le terrain du style. Voici un retour sur le classement des ventes qui façonne la tendance actuelle : quels sont vraiment les maillots de foot les plus prisés en 2025 ?

Une année marquée par l’innovation et la nostalgie

Le marché des maillots de football pour la saison 2024-2025 s’appuie sur deux tendances majeures : l’audace créative et le retour à certains designs rétro . Les supporters se laissent séduire autant par la modernité que par la touche vintage, générant un véritable engouement autour de ces pièces emblématiques.…

SO FOOT pour SOFOOT.com