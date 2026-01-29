Le Paris Saint-Germain a perdu son efficacité en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain a-t-il perdu son mojo ? Les données de Stats Perform, la maison mère d’Opta, illustrent une sensation ressentie en observant les matchs des champions d’Europe en titre : le PSG n’arrive plus à la mettre au fond . En effet, le club parisien a eu besoin de 71 tirs pour inscrire seulement deux buts lors de ses trois derniers matchs de C1 , soit environ 36 tirs pour un but. Lors des cinq premières rencontres de la compétition, avec 102 tirs pour 19 buts , soit environ cinq tirs par but.

36 - Le Paris SG en Ligue des Champions cette saison : 5 premiers matches - 1 but tous les 5 tirs (19/102, 3.8 buts par match) 3 derniers matches - 1 but tous les 36 tirs (2/71, 0.7 but par match) Grippe. pic.twitter.com/V8aCbUpMa7…

JE pour SOFOOT.com