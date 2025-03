information fournie par So Foot • 14/03/2025 à 22:50

Quels prochains investissements pour Kylian Mbappé ?

Ce vendredi, l’équipe de France de SailGP, un circuit de courses de catamaran par étapes, a annoncé qu’elle accueillait un nouveau business angel à son bord : Kylian Mbappé qui, par l’entremise de son fonds d’investissement Coalition Capital et son association Inspired by KM, débarque dans un milieu où on ne l’attendait pas. Quelle sera la suite ? Car il y a de fortes chances que le gamin de Bondy ne s’arrête pas en si bon chemin.

→ Les courses hippiques

Kylian Mbappé est un gagnant qui ne vit que pour être le meilleur. Or, s’il y a un domaine dans lequel il a encore tout à prouver, c’est bien celui des canassons. Peut-on imaginer qu’il soit pour l’instant surclassé par des noms tels que Mbaye Niang, Cyril Rool, Jérôme Rothen, Franck Sauzée, Michael Owen et, surtout, Antoine Griezmann ? C’est pourtant un état de fait qui ne changera que le jour où le Madrilène créera son propre PMU (Premium Mbappé Ultime) et enverra Kaiser Malherbe du Bondynois le venger du PSG en remportant le prix de l’Arc de Triomphe.

…

Par Julien Duez, avec la rédaction pour SOFOOT.com