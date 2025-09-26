Quelques jours avant d’affronter le PSG, le FC Barcelone perd deux nouveaux cadres
Attention : le prochain Barça-PSG sera peut-être une rencontre de Youth League.
À quelques jours du choc de Ligue des champions contre le PSG, le FC Barcelone vient d’ajouter deux joueurs à sa liste de blessés. Le gardien Joan Garcia (ménisque du genou) et Raphinha (biceps fémoral droit) vont manquer respectivement cinq et trois semaines de compétition. Assez pour être out pour la réception d’un Paris lui aussi diminué , ce mercredi au stade Montjuic.…
