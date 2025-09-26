 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Quelques jours avant d'affronter le PSG, le FC Barcelone perd deux nouveaux cadres
information fournie par So Foot 26/09/2025 à 17:47

Quelques jours avant d’affronter le PSG, le FC Barcelone perd deux nouveaux cadres

Quelques jours avant d’affronter le PSG, le FC Barcelone perd deux nouveaux cadres

Attention : le prochain Barça-PSG sera peut-être une rencontre de Youth League.

À quelques jours du choc de Ligue des champions contre le PSG, le FC Barcelone vient d’ajouter deux joueurs à sa liste de blessés. Le gardien Joan Garcia (ménisque du genou) et Raphinha (biceps fémoral droit) vont manquer respectivement cinq et trois semaines de compétition. Assez pour être out pour la réception d’un Paris lui aussi diminué , ce mercredi au stade Montjuic.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
