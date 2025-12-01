Quelques conseils pour redonner le sourire à Hansi Flick

Ce samedi, à la fin du match contre Alavés, Hansi Flick est resté sur le banc de touche en boudant. S’il a été réconforté par Raphinha, l’entraîneur du FC Barcelone a besoin de skills pour remonter la pente. Car mettre une taule dès ce mardi contre l’Atlético de Madrid (coup d’envoi à 21 heures) ne suffira pas.

1/ Arrêter de se prendre la tête

Ce samedi, à la fin de Barcelone-Alavés, Hansi Flick tirait la gueule. Il a raconté son dégoût de voir Marcus Sorg, son adjoint, se faire expulser. « J’étais déçu, car nous avions perdu beaucoup de ballons et deux des nôtres étaient expulsés, a-t-il commenté à la fin du match. Au moment du troisième but, Marcus a été expulsé, et je m’étais disputé avec lui. Marcus est un ami, la personne la plus importante pour moi ici. Il fait partie de ma famille. J’ai pensé qu’il valait mieux rester un peu plus longtemps dehors pour prendre l’air avant de rentrer aux vestiaires. Je voulais éviter de rentrer directement et de me disputer avec lui. Mais ça va, je suis en forme. » Cette dernière phrase rassure, mais montre également que Hansi est sur les nerfs. Il a besoin de lâcher prise, d’accepter de ne pas pouvoir contrôler les états d’âme de tout son staff.

Este video me ha dejado tocado. Qué le pasa a Hansi? Me preocupa porque lo defendería con mi vida. pic.twitter.com/JTbSPeT8Qm…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com