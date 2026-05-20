 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La raison étonnante du malaise de Darryl Bakola dans le vestiaire de l'OM à Rennes
information fournie par So Foot 20/05/2026 à 12:08

La raison étonnante du malaise de Darryl Bakola dans le vestiaire de l'OM à Rennes

La raison étonnante du malaise de Darryl Bakola dans le vestiaire de l'OM à Rennes

Ludovic Blas a détruit la saison de l’OM. D’accord, c’est un peu abusif et digne d’une extrapolation d’un Marseillais. Mais si l’exercice olympien a tourné au vinaigre, le but de l’ancien Nantais dans les arrêts de jeu de la première rencontre du championnat n’est pas à occulter. La suite, on la connaît. Une bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot et les deux joueurs quittent le club.

Red Bull ne donne pas des ailes

Quelques jours après les explications de l’ailier anglais sur ce qui s’est passé dans le vestiaire, La Provence avance une nouvelle version sur cette fameuse « scène de violence inouïe » qu’avait décrit Pablo Longoria et surtout sur la raison du malaise du jeune Darryl Bakola au même moment. Rien à avoir avec cet accrochage, le motif serait « un excès de boisson à la taurine » , selon le quotidien provençal.…

EM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank