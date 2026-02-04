Quelles sont les capacités de l'Iran en matière de missiles balistiques ?

Alors que les discussions avec les États-Unis doivent reprendre vendredi à Oman, l'Iran a prévenu que son programme de missiles balistiques constituait une ligne rouge dans les négociations.

L'Iran a eu l'occasion de faire la démonstration de sa force de frappe lors de la guerre de 12 jours contre Israël en juin 2025, au cours de laquelle il a tiré des salves de missiles balistiques, tuant des dizaines de personnes et détruisant des dizaines de bâtiments dans le centre et le nord d'Israël.

Selon une étude de l'Institute for the Study of War (ISW) et de l'AEI Critical Threats Project, Israël aurait détruit environ un tiers des lanceurs de missiles iraniens pendant le conflit.

Les responsables iraniens ont affirmé à plusieurs reprises que Téhéran avait réparé les dommages subis et renforcé ses capacités.

QU'EST-CE QU'UN MISSILE BALISTIQUE ?

Un missile balistique est un missile guidé pouvant emporter une charge conventionnelle ou nucléaire. Pendant son ascension, qui ne dure que quelques minutes, il est propulsé par un moteur-fusée, avant d'adopter une trajectoire balistique, c'est à dire que son vol n'est plus soumis qu'à la gravité de la Terre. La durée de ce vol varie en fonction de la portée du missile, de quelques centaines de km à près de 10.000 km pour les missiles intercontinentaux.

Les pays occidentaux considèrent l'arsenal de missiles balistiques de l'Iran à la fois comme une menace militaire conventionnelle au Moyen-Orient et comme un éventuel vecteur d'armes nucléaires, si Téhéran venait à en développer. L'Iran nie toute intention de construire des bombes atomiques.

TYPES ET PORTÉES DES MISSILES IRANIENS

Selon le Bureau du directeur du renseignement national américain, l'Iran possède le plus grand stock de missiles balistiques du Moyen-Orient. Les missiles iraniens ont une portée auto-imposée de 2.000 km, ce qui était auparavant considéré comme suffisant pour se protéger en lui permettant de frapper Israël.

De nombreux sites de lancement sont situés autour de la capitale, Téhéran. Il existe au moins cinq sites souterrains connus dans différentes provinces, notamment à Kermanshah et Semnan, ainsi que près du Golfe.

Selon le Center for Strategic and International Studies, l'arsenal comprend plusieurs missiles à longue portée pouvant atteindre Israël. Il s'agit notamment du Sejil, d'une portée de 2.000 km, de l'Emad, d'une portée de 1.700 km, du Ghadr, d'une portée de 2.000 km, du Shahab-3, d'une portée de 1.300 km, du Khorramshahr, d'une portée de 2.000 km, et du Hoveyzeh, d'une portée de 1.350 km.

L'agence de presse semi-officielle iranienne ISNA a publié en avril 2025 un graphique présentant neuf missiles iraniens qui, selon elle, pourraient atteindre Israël. Parmi ceux-ci figuraient le Sejil, qui serait capable de voler à plus de 17.000 km/h.

L'Iran dispose en outre de missiles balistiques à plus courte portée pouvant frapper les pays voisins et les bases occidentales qui y sont implantées.

UNE STRATÉGIE PRÉSENTÉE COMME DÉFENSIVE

L'Iran affirme que ses missiles balistiques constituent une force de dissuasion et de représailles importante contre les États-Unis, Israël et d'autres ennemis potentiels.

Selon un rapport publié en 2023 par Behnam Ben Taleblu, chercheur à la Fondation pour la défense des démocraties, basée aux États-Unis, l'Iran continue de développer des sites souterrains équipés de systèmes de transport et de lancement, ainsi que des centres souterrains de production et de stockage de missiles. En 2020, l'Iran a selon le rapport tiré pour la première fois un missile balistique depuis un site souterrain.

"Des années de rétro-ingénierie de missiles et de production de différentes classes de missiles ont également permis à l'Iran d'apprendre à les construire avec des matériaux composites plus légers afin d'augmenter leur portée", souligne-t-il.

En juin 2023, l'Iran a présenté ce qu'il a décrit comme son premier missile balistique hypersonique, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA. Les missiles hypersoniques peuvent voler à une vitesse au moins cinq fois supérieure à celle du son et suivre une trajectoire complexe, ce qui les rend difficiles à intercepter.

Selon l'Arms Control Association, le programme de missiles iranien s'inspire largement des modèles nord-coréens et russes et a bénéficié de l'aide de la Chine.

L'Iran dispose également de missiles de croisière tels que le Kh-55, un vecteur à capacité nucléaire lancé depuis les airs d'une portée maximale de 3.000 km.

DÉMONSTRATIONS DE FORCE

Outre ses tirs en direction d'Israël, l'Iran a riposté aux bombardements américains visant ses sites nucléaires en juin dernier en tirant des missiles sur la base aérienne américaine d'Al Oudeid au Qatar, tout en lançant un avertissement préalable pour éviter de faire des victimes. Washington a annoncé un cessez-le-feu quelques heures plus tard.

Les Gardiens de la révolution, l'unité d'élite des forces armées iraniennes, ont aussi fait une démonstration de leurs capacités en janvier 2024 en tirant des missiles sur ce qu'ils ont présenté comme le quartier général des services secrets israéliens dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien et des combattants du groupe État islamique en Syrie.

En 2020, l'Iran avait déjà visé l'Irak, en particulier la base aérienne américaine d'Al Assad, après l'élimination par les États-Unis du général Qassem Soleimani, le chef des Gardiens de la révolution

L'année précédente, Washington et Riyad avaient tenu l'Iran pour responsable d'une attaque de drones et de missiles contre des sites pétroliers saoudiens, malgré les dénégations de Téhéran.

(Rédigé par Elwely Elwelly ; version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)